Intalnirea a avut loc la sediul Consiliului Judetean Iasi, la discutii fiind prezent si ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila. De asemenea, au fost invitati sa participe si reprezentantii organizatiilor neguvernamentale care militeaza pentru construirea autostrazilor in regiunea Moldovei. Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a prezentat in cadrul reuniunii stadiul proiectelor mari de infrastructura din regiunea Moldovei, el precizand ca “vestea imbucuratoare este ca suntem mai aproape ca niciodata sa vedem Iasul conectat de restul tarii prin autostrazi“.…