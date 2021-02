Stiri pe aceeasi tema

- FC Arges a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-1), marti seara, la Pitesti, intr-un meci restant din etapa a 21-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii au deschis scorul prin fundasul algerian Rachid Bouhenna (22), in urma unui corner. FC Arges a egalat dupa pauza,…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, care a revenit dupa o perioada mai lunga de izolare cauzata de infectia cu COVID-19, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca s-a simtit ca intr-o "vacanta fortata", precizand ca a fost dificil sa isi urmareasca formatia…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul Constanta, Mircea Rednic, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca adversara din etapa a 19-a a Ligii I, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, este o formatie completa, iar rezultatele acesteia nu sunt intamplatoare. "Sepsi e o echipa foarte bine organizata, echilibrata…

- Fanii echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si-au propus sa umple tribunele cu oameni de zapada inaintea meciului pe care covasnenii il vor disputa sambata cu Astra Giurgiu, in cadrul Ligii I. Intr-o postare pe o retea de socializare, suporterii echipei au facut un apel catre localnicii…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal i-a sanctionat, luni, pe antrenorii Corneliu Papura (Universitatea Craiova) si Marius Croitoru (FC Botosani) cu cate 2 etape de suspendare si 320 de lei penalitate financiara, se arata pe site-ul oficial al LPF. Papura si Croitoru au fost…

- Patinoarul artificial de langa arena sportiva Sepsi din Sfantu Gheorghe, aflat in subordinea autoritatilor locale, a fost inchis, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de COVID-19 in ultimele zile. „’Din pacate, numarul infectarilor in ultimele zile este din nou in crestere, astfel, in interesul…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Botosani, Marius Croitoru, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa online, ca Sepsi OSK Sfantu Gheorghe este favorita la victorie in meciul direct de sambata, el precizand ca formatia covasneana se afla meritat pe loc de play-off in clasamentul Ligii I. "Sepsi e o…

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe a legitimat un numar de 42 de sportivi in cadrul celor 6 secții sportive, in urma aprobarii de catre Guvern a Ordonanței de Urgența nr. 157 din 03.09.2020, la inițiativa Ministerului Tineretului și Sportului, care are drept scop creșterea cu aproape 30%…