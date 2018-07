Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Botezatu spune ca Binca se pregatește de nunta și ca a dat deja petrecerea burlacițelor cu aceasta ocazie. "Seara fetelor. Vreau sa numar persoanele care au participat la petrecerea burlacițelor, am putea spune? Ca Bianca a spus ca oricum se pregatește de nunta. Probabil a stat foarte mult…

- Bianca Dragușanu da carțile pe fața dupa desparțirea de Victor. Prezentatoarea de la Kanal D a vorbit in cadrul emisiunii sale despre gelozie. Aceasta recunosște ca este constructiva intr-o relație. Bianca Dragușanu și Victor Slav s-au desparțit, iar acum vedeta Kanal D traiește o frumoasa poveste de…

- Adrian Preda, un cunoscut luptEtor MMA, a fEcut cateva dezvEluiri despre Tristan Tate, actualul iubit al BiancEi DrEguxanu. Acesta sustine cE el este foarte pregEtitE, insE in kickboxing, nu in MMA.

- Nici nu au inceput relatia bine cE fosta iubitE deja iese la atac. Mia, fosta iubitE a lui Tristan Tate, spune cE incE mai are lucruri care il leagE de actualul iubit al BiancEi DrEguxanu. Mai multe haine xi bijuterii scumpe spune Mia cE a mai lEsat in casa lui Tristan Tate.

- }n timp ce Bianca DrEguxanu petrece noptile in club cu Tristan Tate, noul ei iubit, Victor Slav primexte declaratii din partea unei cunoscute vedete de la noi. Denisa Despa, cEci despre ea este vorba, il admirE pe fostul BiancEi DrEguxanu.

- A devenit o obisnuinta sa aflam despre barbati care isi insala sotiile, pierd noptile in alte paturi decat in cele conjugale si devin agresivi cu propriile familii. Un roman din Italia se afla in centrul unei astfel de povesti, numai ca rolurile s-au inversat: sotia a descoperit ca este atrasa de femei…