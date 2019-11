Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment: Aceasta stire este despre moarte, fapt ce v-ar putea face sa vreti sa schimbati pagina. Asta pentru ca, dupa cum spun unii cercetatori, creierul nostru se straduieste sa evite orice fel de gand care ar putea sa ne faca sa reflectam asupra propriei morți, relateaza The Guardian. Un studiu…

- Daca vrei sa slabesti rapid cateva kilograme bune, dieta cu cartofi poate fi utila in cazul tau. Nutritionistii sustin ca rezultatele apar indata daca organismul femeii reactioneaza corespunzator. Tot ce trebuie sa faci este sa urmezi schema de alimentatie.

- Cercetatorii de la Universitatea Exeter si Universitatea Bringhton au descoperit ca pot intineri celulele imbatranite - celule care si-au incheiat ciclul lor de crestere naturala - incitandu-le astfel sa se divida din nou. Experienta specialistilor a aratat ca nu numai aceste celule intineresc,…

- Ceaiul a fost subiectul multor cercetari care au scos la iveala nenumarate beneficii ale acestei bauturi: ajuta la diferite boli, precum cancer, diabet, afectiuni cardiovasculare, dar are si calitati microbiene. Iar acum oamenii de stiinta au descoperit un nou beneficiu al ceaiurilor. Conform…

- Nici țigarile clasice nici cele electronice nu sunt bune pentru sanatatea ta. Iar daca credeai ca țigarile electronice sunt o alternativa mult mai sanatoasa a celor clasice, te înșeli.

- Aceasta a fost denumita K2-18b si este luata in considerare ca fiind o planeta ce ar putea sustine viata extraterestra. In urmatorii zece ani, cercetatorii considera ca telescoapele ar putea determina daca atmosfera K2-18b ar putea contine gaze produse de organisme vii. Detaliile au fost publicate in…

- Oamenii de stiinta sugereaza ca ar putea sa inverseze procesul de imbatranire, conform unui nou studiu.Voluntarilor la studiu le-a fost dat un cocktail de substante timp de un an. Rezultatul a fost unul complet neasteptat – ceasul lor biologic a mers inapoi.

- Misha, odata cu divorțul de Connect-R, a inceput o serie de schimbari majore in viața sa. Artista a renunțat la parul lung, și-a schimbat alimentația, a apelat la sport și la diete, iar acum silueta sa este impecabila. Misha, in varsta de 28 de ani, arata foarte bine, avand in vedere ca are o sarcina…