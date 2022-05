Secretele fiecarui semn zodiacal pe care nici macar nu le-ai banuit

Stiri pe aceeasi tema

- Zodiile cu noroc la bani sunt zodii foarte atente cu veniturile lor, chiar daca unele dintre ele nu lasa deloc impresia ca sunt avare și oportuniste. Acești nativi știu sa atraga resursele abundenței divine. Fiecare are secretele și metodele sale, insa un lucru e cert, aceste zodii știu cum sa-și construiasca…

- Astrologii au facut lista zodiilor care nu stau prea bine la capitolul autocontrol. Acești nativi sunt cunoscuți drept mari scandalagii, cearta cu ei nu se termina niciodata prea bine. Astrele au presarat prea mult „piper” cand i-au creat, de aceea cearta cu ei este o destinație fara sfarșit și trebuie…

- Primii 15 copii refugiați din Ucraina, care au solicitat sa ia parte la ore in școlile din Neamț, au primit aprobarea inspectoratului școlar. Zeci de familii de ucraineni au tranzitat județul nostru, dar abia la o luna de la inceperea conflictului cateva au decis sa ramana aici, cel puțin temporar.…

- Cu toții suntem in cautarea jumatații perfecte, avem nevoie de iubire adevarata. Ei bine, astrele se vor alinia in luna aprilie pentru doua zodii. Acești nativi vor scrie prima fila din marea lor poveste de dragoste, caci astrele ii va ghida catre sufletul pereche.FecioaraLuna aprilie a acestui an va…

- Asociația pentru protecția animalelor Vier Pfoten a salvat patru tigri captivi intr-o cușca aflata pe un camp din San Luis, Argentina. Doua exemplare mature au fost abandonate in 2007 de proprietarii unui circ ambulant, iar, intre timp, au facut pui. Salbaticiunile au fost transportate acum intr-un…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 3.520 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania.Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Pe intreaga perioada a procedurii, solicitantii de azil pot beneficia de cazare in centrele Inspectoratului General pentru…

- Pentru aceasta zodie luna martie vine cu foarte multe surprize, incepand de la planul sentimental, pana la cel profesional. Acești nativi au știut ca este luna lor și vor profita de lucrurile bune pana la capat. Iata care este zodia care va avea parte de cea mai mare bucurie din viața ei!

- Un aspect mai putin cunoscut public: pentru multi pacienti trecuti prin ATI, COVID-ul a lasat urme definitive. Nu este vorba despre anxietate, depresie, probleme respiratorii, dureri musculare sau cefalee, consecinte post- COVID deja cunoscute. Ci despre lucruri mult, mult mai grave: picioare sau maini…