Secretarul General ONU a ajuns la Kiev unde se va întîlni cu Zelenski Vizita este prima a lui Guterres in Ucraina de la declansarea invaziei ruse la 24 februarie.„Am sosit in Ucraina dupa ce am fost la Moscova”, a anuntat el pe Twitter, afirmand ca vrea „sa continue munca noastra pentru a extinde sprijinul umanitar si a asigura evacuarea civililor din zonele de lupta”.In cursul diminetii, Guterres se va deplasa in localitatile Borodianka, Irpin si Bucea, unde armata rusa este acuzata de comiterea de crime in timpul ocupatiei.La fel ca la vizita intreprinsa de Guterres la Moscova in cursul saptamanii, unul din subiectele principale va fi, dupa toate probabilitatile,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

