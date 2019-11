Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Boiko Borisov si secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au avut o convorbire telefonica, in perspectiva summitului NATO de la Londra din 3-4 decembrie, a anuntat luni biroul de presa al guvernului, citat de BTA. Delegatia bulgara la summit va fi condusa de presedintele Rumen…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi joi la Washington pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat sambata Casa Alba, in contextul unor critici aspre la adresa Aliantei Nord-Atlantice, relateaza AFP. Cei doi vor discuta in special despre "progresele" realizate de tarile membre…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a salutat miercuri evenimentele de acum 30 de ani care au culminat cu daramarea Zidului Berlinului, transmite Reuters. Inainte de a pleca spre capitala Germaniei, unde va participa la ceremoniile aniversare, Stoltenberg a spus ca Zidul Berlinului,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca l-a asigurat pe prim-ministrul Macedoniei de Nord, Zoran Zaev, ca procesul de aderare a tarii sale la Alianta Nord-Atlantica se afla pe calea cea buna, transmite dpa, potrivit Agerpres.Intr-o postare pe Twitter, Stoltenberg a…

- Mircea Geoana și-a preluat joi, 17 octombrie, mandatul de secretar general adjunct al NATO, cea mai inalta poziție ocupata de un roman in ierarhia Alianței Nord-Atlantice, conform unei decizii anunțata in vara acestui an de secretarul general Jens Stoltenberg. ”Diplomatul roman Mircea Geoana iși preia…

- Premierul britanic Boris Johnson si secretarul general al NATO Jens Stoltenberg au afirmat marti ca operatiunea militara a Turciei impotriva fortelor kurde din nord-estul Siriei trebuie sa se incheie, a declarat o purtatoare de cuvant a lui Johnson, relateaza Reuters, potrivit Agerpres."Prim-ministrul…

- Premierul britanic Boris Johnson si secretarul general al NATO Jens Stoltenberg au afirmat marti ca operatiunea militara a Turciei impotriva fortelor kurde din nord-estul Siriei trebuie sa se incheie, a declarat o purtatoare de cuvant a lui Johnson, relateaza Reuters. "Prim-ministrul si…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, aflat vineri intr-o vizita in Istanbul, a cerut Turciei sa actioneze ''cu retinere'' in cadrul ofensivei desfasurate impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, informeaza AFP, remarcand totodata - potrivit dpa - ca nicio alta tara…