- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, participa, vineri, la aniversarea Zilei Vanatorilor de Munte de catre Armata Romana, eveniment organizat la Comandamentul Brigazii 2 “Sarmizegetusa” din Brasov. La finalul vizitei Comandamentului, oficialul NATO va acorda declaratii de presa, conform…

- Intr-o atmosfera solemna și plina de respect, orașul Targu Ocna se pregatește sa sarbatoreasca a XVIII-a ediție a ”Zilei Vanatorilor de Munte”, eveniment dedicat curajului și devotamentului Forțelor de Elita ale Armatei Romane. In aceasta zi, se comemoreaza 107 ani de la inființarea primei unitați de…

- FOTO: Absolvenții promoției 2023 de la Colegiul Militar din Alba Iulia, studenți in anul I la Academiile din țara, au depus juramantul militar A????????????????????????????????̦???????? ????????????????????????̦???????????? ???????????????? de la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, studenți…

- Chiar daca foarte mulți au urmat licee militare, studenții Academiei Forțelor Aeriene „Henri Coanda” din Brașov au avut emoții in prima zi de școala. Ei promit ca vor apara cu pricepere cerul patriei

- Aproximativ 1700 de militari cu peste 200 de mijloace tehnice, se vor instrui in perioada 25 septembrie – 06 octombrie, in cadrul exercițiului SARMIS 23/ OLT 23. Exercițiul se desfașoara in zona delimitata de cabana militara Bradet, poligonul temporar Grohotiș, localitatea Traisteni și Valea Doftanei.…

- Pentru cinci dintre absolvenții Promoției 2023 a Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” visul de a zbura va deveni realitate. Alexandru Gheorghe, Bianca Ilieș, Adrian Mortura, Alex Oltean și Maria Preda au fost admiși la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coanda” din Brașov la specializarea Management…

- Totodata, s-a numarat printre cele mai importante proiecte de infrastructura implementate la nivelul Regiunii Centru. Dupa 4 ani de reabilitare in care au fost modernizate toate segmentele, de acum se poate circula pe Drumul de sub Munte in cele mai bune condiții de siguranța și putem admira frumusețile…