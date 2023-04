Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul lui Mircea Geoana, in functia de secretar general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, a fost prelungit pana la jumatatea lunii octombrie 2024, a anuntat purtatoarea de cuvant a NATO, Oana Lungescu.Secretarul general, Jens Stoltenberg, i-a multumit si a subliniat ca Mircea Geoana a fost un…

- Mandatul lui Mircea Geoana in functia de secretar general adjunct al NATO a fost prelungit cu un an, pana in octombrie 2024, a anuntat secretarul general al Aliantei. „Mircea Geoana a fost un remarcabil secretar general adjunct al NATO si un mare sprijin pentru mine personal intr-un moment critic pentru…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca Federatia Rusa nu are nici capacitatea si nici intentia de a incepe un razboi cu NATO, precizand ca rusii de-abia se descurca in Ucraina. El a mentionat ca aceste cateva luni pot da o anumita directie pentru viitorul acestui conflict.…

- Intr-un discurs ținut vineri, 24 februarie, la sediul NATO, secretarul general adjunct al organizației nord-atlantice, Mircea Geoana, a spus ca NATO a fost partenerul Ucrainei de cand și-a caștigat independența in urma cu peste treizeci de ani și ca NATO va fi alaturi de Ucraina atat timp cat va fi…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, susține ca „Rusia nu are destula forța sa atace Republica Moldova”. „Ce incearca ei sa faca este sa descurajeze vectorul proeuropean al Republicii Moldova”, a declarat Geoana in cadrul unei conferinței susținuta la Berlin.

