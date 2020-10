Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat vineri la Bucharest Forum ca exista ingrijorari legate de necunoscutele pandemiei cu COVID-19 si ca autoritatile trebuie sa se asigure ca „aceasta criza sanitara si recesiunea economica nu vor deveni o criza de securitate”. El a apreciat in discursul…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a anuntat ca se afla in izolare dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID. "Va anunt pe aceasta cale ca incepand de luni ma aflu in izolare. Am avut simptome usoare de raceala si am solicitat efectuarea unui test pentru COVID, care a iesit pozitiv.…

- Papa Francisc a criticat faptul ca pentru a vindeca pandemia de coronavirus tarile asculta mai mult de companiile farmaceutice decat de personalul sanitar, care se afla „in prima linie in spitale, sau in taberele de refugiati”, a relatat ieri EFE, preluata de Agerpres. In cadrul Audientei Generale de…

- Pierre Person, secretarul general adjunct al formatiunii Republica in Miscare (La Republique en marche, LRM), infiintata de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a demisionat, exprimand nemultumire fata de obiectivele partidului, informeaza cotidianul Le Monde, potrivit Mediafax.Deputatul…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a marcat miercuri 40 de ani de la fondarea sindicatului polonez Solidaritatea (Solidarnosc), prin dezvelirea unei copii a faimoasei embleme a acestei miscari la cartierul general de la Bruxelles al Aliantei Nord-Atlantice, indica un comunicat postat…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a marcat miercuri 40 de ani de la fondarea sindicatului polonez Solidaritatea (Solidarno?c), prin dezvelirea unei copii a faimoasei embleme a acestei miscari la cartierul general de la Bruxelles al Aliantei Nord-Atlantice, indica un comunicat postat…

- Mircea Geoana, , secretarul general adjunct al NATO, a dat asigurari NATO ca Romania nu are nicio problema in a aloca bani pentru aparare, deși PIB-ul țarii a scazut cu peste 10% in al doilea trimestru al acestui an. Romania este un "aliat vital" al NATO si are rol de "pivot regional" in ceea ce…

- Secretarul general adjunct al NATO respinge un scenariu aparut in presa romaneasca potrivit caruia ar urma sa fie tras pe linie dupa ce ar fi ramas fara avizul de securitate din partea Alianței. NATO, la randul ei, neaga aceasta varianta. Mircea Geoana a reacționat sec la un articol aparut in publicația…