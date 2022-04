Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a avertizat ca Putin ar putea incerca sa „mobilizeze” poporul rus printr-o ofensiva globala impotriva „nazistilor”, deoarece invazia sa in Ucraina a „esuat”.

- Antonio Guterres, cel care este secretarul general al ONU, va vizita Moscova pe 25 aprilie pentru a se intalni cu președintele rus Vladimir Putin. Guterres va avea, de asemenea, o intalnire de lucru și un pranz cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a precizat purtatorul de cuvant. Negocierile…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca forțele ruse au capturat orașul-port strategic Mariupol, in sudul Ucrainei. Rusia a afirmat ca a capturat orașul portuar Mariupol, asediat in sudul țarii, cu excepția uzinei siderurgice Azovstal, unde rezista aproximativ 2.000 de luptatori ucraineni.…

- Ministerul rus al Apararii susține ca Romania se afla printre țarile care trimit cei mai mulți mercenari in Ucraina, pentru a lupta impotriva armatei lui Vladimir Putin, potrivit agenției ruse de stat, TASS, citata de Digi24 . Potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului rus al Apararii, generalul-maior…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…

- Forțele „decimate” ale lui Vladimir Putin ar putea pierde razboiul din Ucraina, a sugerat șeful Statului Major al Apararii din Marea Britanie, Sir Tony Radakin, in cea mai optimista estimare de pana acum asupra deznodamantului invaziei din Ucraina. Amiral

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat luni ca este important sa se detensioneze situația dintre Ucraina și Rusia, deoarece un razboi nu va insemna doar victime umane, ci va duce și la o instabilitate mai mare, prețuri mai mari la combustibil și fluxuri de migranți. Wallace a spus ca…

- „Acest lucru ar avea un impact semnificativ și ar duce la o pierdere semnificativa de vieți omenești”, a transmis vineri, șeful Statului Major al SUA, generalul Mark Milley, in timpul unei conferințe de presa de la Pentagon in care a vorbit despre ce s-ar intampla daca Rusia ar invada Ucraina, noteaza…