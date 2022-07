Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Iasi, Bogdan Cojocaru, sustine ca seceta provoaca probleme mari in judet, in 17 localitati iesene apa potabila fiind livrata cu restrictii. Bogdan Cojocaru a avut o intalnire marti cu reprezentanti ai societatii ApaVital, Consiliului Judetean, Apele Romane, DSP, ISU si Directiei de Agricultura,…

- Prefectul de Iasi, Bogdan Cojocaru, sustine ca seceta provoaca probleme mari in judet, in 17 localitati iesene apa potabila fiind livrata cu restrictii, potrivit news.ro.Bogdan Cojocaru a avut o intalnire marti cu reprezentanti ai societatii ApaVital, Consiliului Judetean, Apele Romane, DSP, ISU…

- Prefectul județului Iași a emis, in data de 27 iunie, un ordin pentru constatarea starii de calamitate in județ, in condițiile in care seceta a produs pagube importante culturilor agricole. Procesul verbal de constatare a secetei este singurul document justificativ in relația cu ANAF. Ordinul prevede…

- Aproximativ 16.000 de hectare de culturi agricole din 22 din localitati din Vrancea au fost afectate de seceta in acest an, iar Directia Judeteana pentru Agricultura (DJA) Vrancea a inceput deja evaluarile pentru a estima pagubele, potrivit reprezentantilor institutiei. ‘Daca media anuala de apa in…

- Directorul general al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea, a declarat, marti, la Targu Mures, ca incepand cu sfarsitul acestei saptamani fermierii pot aplica pentru microgranturi de pana la 5000 de euro pentru iesirea din dificultate sau din incapacitate de plata,…

- Directorul General al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea, a declarat, marti, in cadrul Conferintei de promovare a masurilor implementate de APIA din Programul de Dezvoltare Rurala 2014-2020, de la Targu Mures, ca in acest an s-au inregistrat cu 36.000 de fermieri…

- Directorul General al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Adrian Pintea, a declarat, marti, in cadrul Conferintei de promovare a masurilor implementate de APIA din Programul de Dezvoltare Rurala 2014-2020, de la Targu Mures, ca in acest an s-au inregistrat cu 36.000 de fermieri…