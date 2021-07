Se spune ca tu trebuie sa fii schimbarea pe care vrei sa o vezi in lume. Daca liberalii, in calitate de inițiatori ai proiectului „Romania educata”, au un astfel de comportament in privința unor alegeri interne, atunci nu vreau sa-mi imaginez cat de educata o sa fie Romania dupa guvernarea liberala. Incercarea eșuata a PNL […] The post Sebastian Raducanu (PSD): „Oare asta și-au dorit timișorenii? Circ și paine pe bani publici?” appeared first on Gazeta din Vest .