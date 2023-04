Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.500 de proiecte au fost depuse la apelul pentru dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar prin Planul National de Redresare si Rezilienta, a anuntat, joi, ministrul Educatiei, Ligia Deca, informeaza AGERPRES . „Suntem mai aproape de atingerea obiectivului nostru: scoli mai bune pentru…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a vizitat noul oraș Masdar City, de langa Abu Dhabi. Vizita in acest oraș a avut loc duminica, 19 martie 2023, a anunțat Președinția Romaniei. Noul oraș este situat langa Abu Dhabi și este „axat pe asigurarea unui…

- Presedintele Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a vizitat, duminica, Masdar City, un oras situat langa Abu Dhabi si axat pe asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate, ca proiect de dezvoltare urbana. Alaturi de seful statului, la Masdar City, s-au aflat si membri…

- Colegiul Ana Aslan din Timișoara urmeaza sa fie reabilitat energetic cu peste 2,3 milioane de euro, dintre care 1,3 milioane sunt asigurați prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Lucrarile propriu-zise ar trebui sa fie gata in cca. 2 ani.

- Ministerul Digitalizarii a investit prin Planul Național de Redresare și Reziliența doar 230.000 de euro. Mai mult, cel al Educației a atras doar 100.000 de euro din banii europeni.In schimb, cei mai mulți bani pe care a putut sa ii atraga țara noastra au fost pentru infrastructura. Peste 240 de milioane…

- Vasile Dincu aduce acuze dure ministrului Educației, Ligia Deca. Ieri, secretarului de stat din același minister, Florin Lixandru, membru PSD, i-au fost retrase toate atribuțiile. Vasile Dancu sare in apararea colegului de partid „Am constatat cu stupefacție un comportament greu de ințeles al ministrului…

- La finalul anului 2022, echipa Spitalului Județean din Timișoara a depus doua proiecte la un apel lansat de Ministerul Finanțarii, pentru a primi finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Primul proiect a fost deja aprobat, urmand ca spitalul sa atraga cca. 2,5 milioane de euro pentru…

- Miercuri, 11 ianuarie, Ministerul Sanatații a prezentat lista finala a celor 27 de spitale din Romania care vor beneficia de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Doua dintre acestea sunt din Timiș: Institutul Regional de Oncologie și Spitalul Municipal din Lugoj.