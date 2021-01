Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Romaniei, liderul UDMR Kelemen Hunor, a declarat marti seara, intr-o emisiune televizata, facand referire la discutiile despre autonomia „ținutului secuiesc”, ca nicio forma de autonomie nu lezeaza unitatea statului roman si integritatea teritoriala. „Noi am spus de fiecare…

- Vicepremierul Romaniei, liderul UDMR Kelemen Hunor, a declarat marti seara, intr-o emisiune televizata, facand referire la discutiile despre autonomia Tinutului Secuiesc, ca nicio forma de autonomie nu lezeaza unitatea statului roman si integritatea teritoriala. Vezi și: Gafa ministrului Justitiei…

- Vicepremierul Romaniei, liderul UDMR Kelemen Hunor, a declarat marti seara, intr-o emisiune televizata, facand referire la discutiile despre autonomia Tinutului Secuiesc, ca nicio forma de autonomie nu lezeaza unitatea statului roman si integritatea teritoriala. "Noi am spus de fiecare data si sunt…

- Meteorologii anunța ninsori in cea mai mare parte a țarii in continuare. Chiar daca avertizarea de tip cod galben a expirat de cateva ore, meteorologii ANM au emis o informare ce anunța ninsori in Muntenia, Moldova, Oltenia și in Carpații Meridionali. Informarea meteo este valabila pentru intervalul…

- „A fost o declaratie necugetata - am spus si acolo - o greseala nefondata declaratia aceea si cred ca a facut parte din razboiul politic intre PNL si PSD. Este o declaratie regretabila, gresita si banuiesc ca doar despre acest lucru putem vorbi si despre altceva, despre o schimbare fata de minoritatile…

- Meteorologii anunta ca, de vineri seara, se vor semnala ploi, in estul si sud-estul tarii, iar local in Oltenia, Muntenia, Moldova si Dobrogea vor fi si averse cu caracter torential si descarcari electrice. Va ploua si in jumatatea de vest a tarii. Sambata si duminica, vremea va deveni rece pentru…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o informare de ploi și instabilitate atmosferica valabila in toata țara. Instabilitatea atmosferica va fi valabila pana sambata dimineața. Weekend-ul acesta vom avea parte de vreme rece, mai ales in vestul, centrul și nordul țarii. Informarea meteo…

- Meteorologii anunta ca in cea mai mare parte vremea va fi calda pentru mijlocul lunii octombrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 15 si 25 de grade.Vineri, 16 octombrie, cerul va fi mai mult noros in jumatatea de nord-vest si temporar va ploua pe arii extinse in Maramures, Transilvania si…