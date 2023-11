Finalizarea vanzarii Telekom Romania Mobile (TRM) in Romania este iminenta. OTE, operatorul elen de telefonie, a precizat ca a atins etapa finala a procesului și se afla in discuții avansate pentru incheierea unui acord cu o alta companie. Aceasta din urma este parte a grupului romanesc Clever Group, cunoscut pentru activitațile sale in domeniul televiziunii cu abonament. Este unul dintre cele mai mari cinci grupuri media din Romania, inregistrand o cifra de afaceri anuala de aproximativ 50 de milioane de euro. Deși compania nu s-a implicat anterior in telecomunicații, exista indicii ca ar putea…