- Cluj-Napoca este, conform studiilor realizate de agentiile imobiliare din tara, cel mai scump oras din Romania, atat in ceea ce priveste pretul locuintelor, cat si pretul chiriilor. De fiecare data cand este intrebat despre motivele prețurilor exorbitante la apartament și chirii, primarul municipiului…

- Este sezonul culesului pentru afinele de padure. In Mures, oamenii se scoala in zori pentru a umple cat mai multe cosuri. Apoi predau fructele Ocolului Silvic. Pretul de vanzare este de 14 lei pe kilogram. Marfa ajunge in mare parte la export. Ce mai ramane se vinde in pietele de la noi cu 20 de lei…

- Autoritatile din Cluj au intervenit la sediul UDMR din municipiul Cluj-Napoca, dupa ce Politia Locala Brasov a primit, prin e-mail, o amenintare cu bomba care viza formatiunea respectiva. Alerta s-a dovedit a fi falsa.

- Primul festival de muzica Christian Pop-Rock din Romania are loc la Cluj-Napoca, in 15-16 iulie. Pe scena vor urca mai mulți artiști din țara și din strainatate, precum și speakeri de renume internațional.

- La sfarșitul lunii iunie, in unele zone din municipiul Cluj-Napoca, prețul pe metru patrat al apartamentelor a ajuns la peste 2.500 euro/mp, iar intr-un cartier prețul a sarit de 2.600 euro/mp.

- Pe langa combustibili, și prețul alimentelor din Romania a explodat. In unele magazine din țara, uleiul a ajuns la noi valori record, trecand cu bine de pragul psihologic de 10 lei pe litru. Daca in urma cu cateva luni prețul litrului de ulei nu trecea de 10 lei, lucrurile s-au schimbat dramatic. Crizele…

- Prețurile apartamentelor au consemnat un ușor avans in luna mai, in contextul in care cererea pentru locuințe a crescut cu 13%. Prețul locuințelor in Cluj-Napoca a ajuns la o medie de 2.465 de euro pe metru patrat util. Pe parcursul lunii mai, datele generate de Imobiliare.ro releva o tendința de creștere…

