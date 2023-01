Se va ieftini din nou gazul? Cum stabilesc companiile de utilități prețurile cu amănuntul "Creșterea costurilor de achiziție" a fost principalul argument folosit de furnizorii de gaze pentru majorarea prețurilor timp de mai mult de un an. Motivul: Ca urmare a efectelor razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, multe companii au fost nevoite sa cumpere gaze naturale cu ridicata la prețuri semnificativ mai mari pentru a putea apoi sa le vanda consumatorilor casnici și companiilor. Totuși, aceste prețuri au scazut brusc de la jumatatea lunii decembrie. Sunt "costurile de achiziție mai mici" transmise și ele? Daca da, cand?, scrie indonewyork.com. Fii la curent cu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

