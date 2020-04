Se trece la ședințe video în administrația publică locală Tot mai multe consilii locale și inclusiv Consiliul Județean iau in calcul organizarea de ședințe on-line. Și ședințele pe comisii vor putea fi realizate on-line. Cu ajutorul unor aplicații pe care oricine le poate accesa vor putea fi organizate ședințele in cadrul consiliilor locale și județene. Acest lucru va trebui insa sa fie aprobat printr-o hotarare. Este de amintit ca, la Consiliul Județean Gorj, exista deja distribuite tablete catre aleșii județeni. Prin urmare, trecerea la ședințe on-line nu va fi un obiectiv greu de pus in practica, cel puțin la aceasta instituție. De mai mulți ani,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

