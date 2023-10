Se scumpește intrarea la Water Park Se schimba taxele de intrare la Water Park. De la 1 ianuarie 2024, vor intra in vigoare alte taxe de acces la complexul de agrement acvatic „Craiova Water Park“. Inaugurat in august 2017, Water Park-ul din „Tineretului“ a mers timp de cinci ani pe aceleasi taxe , avand in vedere ca a fost construit cu fonduri europene (o investitie de 20 de milioane de euro, cu jumatate din bani asiguranti dintr-un imprumut bancar). Din 2023 nu a mai fost sub monitorizarea UE, asa ca primaria a putut umbla la nivelul taxelor de acces. Lucru care s-a si intamplat. Acum,potrivit unui proiect de hotarare privind… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O ambulanța a Serviciului de Ambulanța Județean Cluj a cazut, aseara, intr-o groapa existenta in zona centrului pietonal din Turda, care se afla in lucru. Accesul auto in zona centrala este restricționat. Cel mai probabil, șoferul nu a ținut cont de restricție, insa a fost neatent și a infipt botul…

- Wellness Center Praid: valoarea inedita al centrului o reprezinta apa termala terapeutica cu o concentrație crescuta de sare și minerale, și cu sursa la o adancime de 1000 m. Servicii: bazin de apa termala, bazin pentru inot cu apa dulce, bazin pentru copii, jacuzzi, bai cu aburi, sauna cu raze infraroșii,…

- In satul Cepeleuți, raionul Edineț, a fost inaugurat un monument dedicat exterminarii in masa a evreilor in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Dupa cum a anunțat Agenția Relații Interetnice, implementatorii acestui proiect de perpetuare a memoriei sint autoritațile locale - Primaria sat. Cepeleuți…

- VIDEO: S-a inaugurat ”Casa casatoriilor” la Alba Iulia. Un spațiu elegant pentru cel mai important ”DA” din viața unui cuplu Cei care se vor casatori in civil, la Alba Iulia, o vor putea face de acum intr-o ambianța mai placuta. Mai exact, starea civila se va muta din holul primariei Alba Iulia, intr-o…

- Un parc cu suprafața de aproximativ șapte hectare a fost dat in folosința de Primaria municipiului Buzau, la capatul unui proiect ce a adus la Buzau o finanțare europeana de cinci milioane de euro. Inaugurarea parcului a avut loc ieri, in prezența primarului municipiului Buzau, Constantin Toma. Incepand…

- Noul corp al Primariei comunei Niculești, realizat prin PNDL 2, a fost inaugurat vineri, 18 august, marcand astfel un moment important al programului de investiții care este derulat in localitatea dambovițeana. Este un edificiu nou și extrem de necesar cetațenilor din comuna. La inaugurarea noului corp…

- O noua modificare adusa in municipiul Pitești pentru fluidizarea traficului rutier. Miercuri, 2 august, Primaria, prin ADP Pitești, a prelungit porțiunea vizata de masura instituirii sensului unic, adoptata anterior, pe Aleea Teilor, masura impusa de condițiile acestei artere (trafic rutier aglomerat…