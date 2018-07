Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, reprezentanții noștri au obținut aur, argint, bronz și doua mențiuni la Olimpiada Internaționala de Matematica, gazduita de Cluj-Napoca. Pe baza acestui rezultat, țara noastra s-a clasat abia pe pe locul 33, din pacate, cel mai slab ocupat pana acum in istoria acestei competiții.

- Hafez al - Assad, fiul presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, s-a clasat pe ultimul loc in echipa tarii sale la Olimpiada Internationala de Matematica (IMO) care are loc la Cluj-Napoca, acesta obtinand 3 puncte. Hafez ocupa locul 486 din 615 concurenti.

- In urma cu putin timp, presedintele Klaus Iohannis a inaugurat la Cluj Napoca ceremonia oficiala de deschidere a celei de a 59 a editii a Olimpiadei Internationale de Matematica.Evenimentul, care se desfasoara in perioada 3 14 iulie, reprezinta cea mai veche si mai prestigioasa competitie din domeniul…

- Aflata la a 59-a editie, Olimpiada Internationala de Matematica se intoarce in 2018 in Romania. Cluj-Napoca organizeaza anul acesta cea de-a VI-a editie romaneasca a concursului inițiat in 1959 la Brasov si devenit astazi cea mai mare competitie din domeniul stiintelor exacte care va reuni incepand…

