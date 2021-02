Se reiau dezbaterile în parlament pentru proiectele bugetului de stat şi al asigurărilor sociale La Parlament urmeaza sa fie reluate, de la aceasta ora, dezbaterile la proiectele bugetului de stat si al asigurarilor sociale, acte normative esentiale pentru finantele si economia tarii in acest an. Este ultima zi de discutii in comisiile de buget-finante, unde au fost invitati ministrii muncii, cercetarii, proiectelor europene si finantelor, ca sa sustina documentele trimise de guvern. In cele doua zile de dezbateri de pana acum, senatorii si deputatii au adoptat toate bugetele ordonatorilor principali de credite in variantele propuse de executiv, fara ca vreun amendament al opozitiei sa fie… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asta dupa aproape doua luni de la inceputul anului si dupa negocieri intense in coalitia guvernamentala pentru repartizarea fondurilor, cu constrangerea reducerii deficitului bugetar. Termenul pentru votul in plen este la inceputul saptamanii viitoare, cu un calendar strans de dezbateri in comisiile…

- Proiectele legii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale vor fi sustinute in forma adoptata de Guvern, fara amendamente, fiind votate cel mai probabil marti de catre Parlament, a afirmat presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban. "Vom sustine atat proiectul legii bugetului de stat,…

- Proiectele bugetului de stat și al asigurarilor sociale, in parlament Foto: cdep.ro Proiectele bugetului de stat și al asigurarilor sociale de stat urmeaza sa ajunga marti în Parlament, dupa ce guvernul a facut luni seara ultimele corecturi pentru a pune actele normative în acord cu avizul…

- „In ceea ce priveste legea bugetului de stat si legea asigurarilor sociale, Guvernul se va intruni intr-o sedinta in cursul acestei seri pentru a adopta forma finala, dupa avizul Consiliul Legislativ. Se stie ca a venit abia in cursul zilei de astazi avizul Consiliului Legislativ si, procedural, chiar…

- Guvernul Romaniei se intruneste vineri, dupa sedinta CSAT, pentru a aproba proiectele de lege ale bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021. Proiectul de lege privind bugetul de stat pe acest an poate fi accesat AICI. Proiectul de lege privind bugetul asigurarilor…

- Ludovic Orban, liderul PNL, presedintele Camerei Deputatilor, a declarat, astazi, ca in luna ianuarie, cel mai probabil, Guvernul va finaliza proiectul de buget si il va transmite la Parlament. „Inainte de aprobarea legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat este necesara…

- Parlamentul a aprobat, in cadrul ședinței penare de astazi, proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2021, in cea de-a doua lectura. Pentru lectura a doua, a fost susținuta includerea amendamentului care prevede acordarea suportului financiar unic in marime de 1000 lei…

- Cabinetul de miniștri a examinat și votat proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021. Bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 a fost estimat la venituri si la cheltuieli in suma de 25 miliarde lei si este estimat, tinand cont de mijloacele bugetului de stat, in suma…