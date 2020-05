Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o noua ședința avuta cu reprezentanții Guvernului, pe tema masurilor de gestionare a pandemiei, șeful statului a prezentat planul masurilor de relaxare din perioada urmatoare. Klaus Iohannis a anunțat ca, de la 1 iunie, se redeschid terasele, cu respectarea anumitor reguli, și va fi permis totodata…

- Se reiau spectacolele in aer liber, dar ce se intampla cu Untold, Electric Castle si Neversea? Potrivit unor informatii furnizate de Digi 24, surse din Guvern au dezvaluit ca spectacolele in aer liber ar putea fi reluate dupa data de 15 iunie. Cu participarea a maxim 400 de persoane si respectand o…

- Senatul a adoptat, ca prima camera sesizata, proiectul de lege privind starea de alerta din 15 mai, urmand ca miercuri sa fie supus votului final in Camera Deputaților. Senatorii au adus mai multe amendamente proiectului de lege trmis de Guvern spre adoptare. Conform unui amendament propus de senatorul…

- Premierul anunta noi discutii pentru redeschiderea teraselor: Daca lucrurile vor sta bine, posibil sa redeschidem terasele pe 1 iunie. Premierul Romaniei a anuntat ca va avea o noua intalnire pe 18 mai cu reprezentantii HORECA. Orban a declarat ca se va discuta despre redeschiderea teraselor din data…

- "Dupa discuțiile cu guvernul am agreat ca intai vom putea deschide terasele in faza a doua, cel mai probabil in jurul datei de 1 iunie. Vor urma inca doua faze, speram la doua saptamani, sa fie deschis 50% din spațiul interior din zona HoReCa și apoi integral, daca totul merge bine din punct…

- Restaurantele vor fi deschise in trei etape, mai intai terasele acestora, apoi spațiul interior doar la jumatate din capacitate și, ulterior, in a treia etapa, intregul spațiu, s-a decis miercuri la Guvern, in discuția dintre reprezentanții HoReCa și premierul Ludovic Orban, conform profit.ro. Discuțiile…

- Omul care a dorit sa cumpere Dinamo in urma cu cateva luni, Viorel Catarama (65 de ani) - liderul partidului „Dreapta Liberala” și fost candidat la prezidențiale -, a declarat ca vrea sa fie lasat sa se autoinfecteze cu COVID-19, pentru a demonstra ca nu i se va intampla nimic. Catarama nu crede in…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, spune ca ar exista o suspiciune de coronavirus la o angajata de la OSIM, care ar fi revenit recent de la Roma, dar nu stie mai multe detalii despre acest caz."In cadrul Ministerului Economiei nu exista nicio suspiciune de coronavirus. Din cate am inteles ar…