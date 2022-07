Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, Compania de Apa Someș S.A. a anunțat ca in mai multe localitați din județul Cluj furnizarea apei potabile se realizeaza cu „intermitențe” din cauza sistemului de alimentare care este... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Daca zilele trecute semnalam faptul ca 5 localitați clujene au ramas fara apa potabila din cauza secetei, iata ca acum situația s-a inrautațit. Compania de Apa Someș S.A. a anunțat ca in mai multe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Seceta face ravagii in Cluj, sute de oameni au ajuns sa primeasca apa „cu porția”. Rezerva de apa este tot mai mica din cauza secetei. Pentru a face fața situației, Compania de Apa Someș a anunțat ca in mai multe localitați din județul Cluj furnizarea apei potabile se realizeaza cu „intermitențe”.„Drept…

- Compania de Apa Arad va rationaliza apa in mai multe localitati din județ, in urmatoarele zile, in care se anunta temperaturi foarte ridicat. Din cauze secetei prelungite, autoritațile locale au lansat și un apel catre populatie sa foloseasca apa cu responsabilitate.

- Compania de Apa Arad va rationaliza apa in trei localitati, in urmatoarele zile, in care se anunta temperaturi foarte ridicate, invocand seceta prelungita si totodata lansand un apel catre populatie sa foloseasca apa cu responsabilitate, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Localnicii din trei localitați doljene primesc apa cu porția. Furnizorul de apa, Compania de Apa Oltenia, spune ca le-a restricționat furnizarea apei din cauza secetei și a consumului excesiv pentru irigații. „Din cauza secetei și a faptului ca a crescut mult consumul de apa al utilizatorilor din localitațile…

- Exporturile de energie electrica din Rusia catre Finlanda vor fi suspendate de sambata de la ora locala 01.00 (22.00 GMT) din cauza neplații, a spus vineri operatorul finlandez, citat de Hotnews . Operatorul finlandez de rețea Fingrid a declarat ca compania rusa Inter RAO oprește livrarile din cauza…

- Energocom a semnat un contract de achiziție a 30% din necesarul de curent electric pentru luna mai cu compania ucraineana Ukrhidroenergo. Operatorul ucrainean va incepe livrarile de energie din data de 12 mai. „S-a negociat direct cu companii producatoare de energie electrica din Ucraina (intre care…