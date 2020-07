Se măresc pensiile cu 40%? S-a descoperit soluția pentru salvarea economiei României Potrivit liderului ALDE, singura soluție in criza cauzata de pandemie ar fi majorarea pensiilor cu 40%. Tariceanu susține, intr-o postare pe pagina de facebook, ca odata cu majorarea consistenta a pensiilor, va fi rezolvata și problema locurilor de munca din țara. "POATE FI MAJORAREA CU 40% A PENSIILOR SALVAREA ECONOMIEI? Am ajuns intr-un timp record ca dintr-o țara care suferea de un grav deficit al forței de munca sa avem astazi peste un million de romani in cautare de locuri de munca. Și din pacate acesta este doar inceputul. In condițiile in care toți guvernanții sunt cu ochii doar pe cifrele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- "In condițiile in care toți guvernanții sunt cu ochii doar pe cifrele cu bolnavii de coronavirus și aproape nici unul dintre ei cu ochiul pe economie, lucrurile merg prost. De acord, viețile sunt cele mai importante, dar nici lupta pentru creșterea sau macar pastrarea locurilor de munca nu trebuie…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a facut, in aceasta dimineața, un anunț important despre pensii și a explicat cum majorarea cu 40% a pensiilor ar putea insemna salvarea economiei pentru Romania.

- Ministrul de Finante, Florin Citu, sustine ca majorarea pensiilor cu 40%, in toamna, asa cum impune legea, e o decizie politica pe care va trebui sa o ia Guvernul Orban in ansamblu, nu doar Ministerul de Finante. Florin Citu a explicat, la Digi 24, de ce Executivul nu a mai taiat lefurile demnitarilor.