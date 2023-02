Lucrarile la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu continua și in aceasta perioada de iarna. Sunt o serie de lucrari care pot fi derulate indiferent de condițiile meteorologice. Se fac umpluturi in zona unor poduri. In momentul de fața utilajele firmei Secol se afla la Balești, in apropierea Drumului Național, respectiv la Dragoieni. Potrivit lui Cristi Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri Craiova, lucrarile au trecut de jumatate și vor trebui sa fie finalizate cel tarziu pana in luna decembrie a acestui an sau chiar mai devreme. „Este investiția la care se lucreaza și…