Se întoarce PRIMĂVARA! Când vom avea din nou temperaturi de 16 grade Incepul calendaristic al primaverii aduce ploi, lapovite si ninsori, dar si temperaturi in scadere. Conform meteorologilor, abia de miercuri vremea se indreapta, scrie adevarul. Astfel, uni, 1 martie, anunta Administratia Nationala de Meteorologie(ANM), in regiunile estice si sud-estice, iar la inceputul intervalului si in centrul tarii, cerul va fi mai mult noros si pe arii relativ extinse vor fi precipitatii slabe, sub forma de ploaie, lapovita si trecator ninsoare, iar vantul va sufla moderat, temporar cu intensificari in general de 45…55 km/h. In zona montana vor predomina ninsorile, mai frecvente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

