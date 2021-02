Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a ramas fara cei doi portari pe care s-a bazat in acest campionat, dupa ce Niczuly Roland (25 de ani) și Jesus Fernandez Collado (32 de ani) au fost confirmati cu Covid-19. Covasnenii au fost nevoiți sa apeleze la Bela Fejer (25 de ani), care era imprumutat la Nyiregyhaza,…

- Fundașul central Marius Constantin a afirmat ca Universitatea Craiova s-a prezentat ceva mai bine in meciul de la Giurgiu, contra Astrei. El admite insa ca Știința e departe de cum ar trebui sa joace. „Intr-adevar, nu este rezultatul pe care-l așteptam. Din punctul meu de vedere cred ca am controlat…

- Fundașul craiovean Valerica Gaman, in prezent legitimat la Astra Giurgiu, a afirmat ca dupa meciul cu Universitatea ca este bun punctul obținut, dar ca se putea bifa și o victorie. „Imi pare rau ca nu am caștigat! Daca intram cu 1-0 la pauza cred ca ne impuneam. A fost un moment de neatenție și se intampla…

- Tehnicianul formației Astra Giurgiu, Eugen Neagoe, s-a impacat, dar cu greu, cu remiza inregistrata luni seara, cu Universitatea Craiova. „Cu siguranța ne-am dorit cele 3 puncte, dar și Craiova. Am inceput meciul bine, am reușit sa marcam, dar, din pacate, dupa nu am mai pus presiune și nu am mai avut…

- Universitatea Craiova a pierdut mult din increderea suporterilor și din aprecierile rivalilor dupa evoluțiile slabe din ultimul timp. Un exemplu clar l-a oferit fostul dinamovist Ion Marin (65 ani). „Sapaliga“ a afirmat in cadrul unei emisiuni de la Digi ca Știința nu se va bate pentru titlu anul acesta…

- Pana pe data de 11 ianuarie, Ungaria va menține restricțiile impuse impotriva raspandirii noului coronavirus, inclusiv interdicția de circulație pe timp de noapte care va ramane in vigoare și in noaptea de Revelion. Ungaria prelungește restricțiile Interdictia de circulatie pe timpul nopții, instituita…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 11-a:CSM Politehnica Iasi -FC Arges Pitesti 1 – 1, Andrei Cristea (Poli Iasi). Dinamo Bucuresti -FC Voluntari 3 – 0, Borja…

- Vești fabuloase pentru fanii trupei Andre. Andreea Balan și Andreea Antonescu se reunesc pentru o noua piesa care poarta semnatura faimoasei trupe feminine. Ce se intampla cu trupa Andre Vestea unei noi piese semnata Andre a fost data de Andreea Balan. ”Amintirile frumoase le pastram in suflet pentru…