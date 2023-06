Stiri pe aceeasi tema

- Toata jumatatea de vest a țarii este sub avertizari meteo, care ar putea fi actualizate. Meteorologul ANM, Meda Andrei, a declarat la Digi24 ca azi și maine ploile, vijeliile și grindina se vor restrange, iar vremea se va imbunatați. Vremea frumoasa va fi insa de scurta durata, astfel ca de joi revin…

- Mihai Huștiu, meteorolog ANM, anunța la Realitatea PLUS ca vremea este in incalzire in aceasta saptamana, atingand apogeul in weekend, insa acest lucru aduce și mai multe fenomene extreme:"Astazi avem parte de vreme racoroasa, 20-22 de grade. Atmosfera mai de toamna, cer mai mult noros, temporar așteptam…

- Astazi discutam despre o vreme instabila in jumatatea de sud-vest a țarii. In acest sens, avem in vigoare un cod galben de ploi abundente pentru zona Olteniei și pentru sud-vestul Munteniei, zone in care se vor semnala averse insoțite de descarcari electrice, iar cantitațile de apa vor depași izolat…

- Meteorologul ANM Meda Andrei a vorbit, intr-o intervenție la Realitatea PLUS, despre cele mai recente date cu privire la evoluția vremii in perioada urmatoare. Conform veștilor aduse de specialistul ANM, este indicat sa nu renunțam inca la hainele groase, intrucat vremea va fi in continuare mohorata.„Astazi…

- De Paște, temperaturile se vor incadra in normalul perioadei in jumatatea estica a țarii și vor fi mai mici cu pana la un grad fața de media multianuala (calculata pentru perioada 2003-2022), in jumatatea vestica a țarii. In jurul acestei date, media temperaturilor din ultimii 20 de ani s-a situat intre…

- "Incepand de astazi si pana in weekend, vom observa o ameliorare semnificativa a vremii. Vorbim despre o incalzire in toata tara. Temperaturile vor fi usor mai ridicate decat normalul perioadei", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul Alina Șerban. Astazi, in toate regiunile…

- Vremea va fi neobișnuit de calda in acest weekend in sudul și estul țarii. Temperaturile vor ajunge la amiaza și la 25 de grade Celsius. Temperaturile vor scadea insa brusc la inceputul saptamanii viitoare. Meteorologul ANM Mihai Timu a declarat pentru Digi24 ca de luni, aerul tropical din nordul…