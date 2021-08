Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de circulație de la nivelul municipiului Timișoara a aprobat masuri care vizeaza traficul rutier, impuse de realizarea unor lucrari. The post Inchideri temporare ale traficului rutier in municipiul Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Incepand din seara zilei de 10 august 2021, timp de trei nopți, pana in dimineața zilei de 13 august 2021 se va lucra la marcaje pe strada Ion Budai Deleanu, a anunțat... The post Strada Budai Deleanu din Timisoara se inchide noaptea appeared first on Renasterea banateana .

- Accident rutier cu victime, in aceasta dimineața, in municipiul Iasi, cartierul Alexandru cel Bun. Un tramvai a intrat in coliziune cu un autoturism. Circulația tramvaielor de pe traseul 6 este blocata, de la ora 10:47, anunța CTP Iași. Știre in curs de actualizare

- In vederea efectuarii de lucrari aferente proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele... The post Mii de timisoreni raman, luni si marti, fara apa calda! Strazile afectate appeared first on Renasterea banateana .

- Pentru fluidizarea traficului rutier din nodul rutier Margina de pe autostrada A1, s-a instituit o soluție temporara de trafic in sensul giratoriu de pe DN 68A, au anunțat reprezentanții DRDP Timișoara. The post In atenția conducatorilor auto care circula pe Autostrada A1: masura luata la Margina appeared…

- Carosabilul decopertat va fi reabilitat prin asternerea unui strat de asfalt de tip MASF utilizat la drumurile cu trafic rutier intens, precizeaza Primaria Municipiului Constanta, prin intermediul unui comunicat oficial.Conducatorii auto sunt rugati sa evite astazi circulatia pe strada Unirii, portiunea…

- Primaria Timisoara anunța lansarea, peste doar cateva ore a proiectului “Reabilitare linii de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 4, Bulevardul Cetatii”. Lucrarile aferente obiectivului de investitii, finantat din bugetul local al municipiului Timisoara, vor incepe…