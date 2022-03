Avand in vederea scaderea numarului de persoane care se vaccineaza impotriva virusului SARS-CoV -2, in cadrul Nucleului Județean de Coordonare a Vaccinarii s-a decis inchiderea a sase centre, incepand cu data de 15 martie. Este vorba de urmatoarele centre: – Centrul de Vaccinare MEDLIFE – Centrul de Vaccinare GATAIA – Casa de Cultura – Centrul ... The post Se inchid sase centre de vaccinare in judetul Timis appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .