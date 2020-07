Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul spaniol al Turismului, Reyes Maroto, a declarat miercuri ca o revenire a cazurilor de coronavirus in Catalonia revine sub control si ca spera ca nu va fi nevoie de inchiderea granitei cu Franta, transmite Reuters, conform news.ro.In timp ce pandemia provoaca haos in industria turismului…

- In timp ce pandemia provoaca haos in industria turismului din Spania, care reprezinta circa 12% din productia economica, Madridul si-a exprimat ingrijorarea dupa ce premierul francez Jean Castex nu a exclus, duminica, posibilitatea ca granita sa fie inchisa. Maroto a declarat la un eveniment organizat…

- Premierul francez Jean Castex nu a exclus, sambata, o noua inchidere a frontierei tarii sale cu Spania din cauza creșterii cazurilor noi de COVID-19 in Catalonia. El a facut acest anunt in timpul unei vizite in departamentul Pyrenees-Orientales (sud-vest), frontalier cu tara iberica.

- Aproximativ 160.000 de persoane din regiunea Cataloniei sunt obligati sa intre in izolare, dupa ce un judecator a aprobat masura impusa de guvernul regional pentru locuitorii orașului Lleida și a șase orașe din apropiere, transmite Reuters. Guvernul catalan a plasat regiunea din jurul orasului Lleida…

- Traficul a fost reluat duminica intre Franta si Spania, care si-a redeschis frontiera, punand capat starii de alerta si unei izolari de aproape 100 de zile pentru a opri epidemia de coronavirus, informeaza AFP. Si spaniolii insisi si-au putut parasi regiunea pentru a-si regasi rude si prieteni cu care…

- O redeschidere a frontierelor terestre ale Spaniei la 22 iunie este ”studiata” si urmeaza sa fie discutata cu Franta si Portugalia, a confirmat joi o sursa din cadrul Guvernului, dupa ce ministrul spaniol al Turismului Reyes Maroto a facut un anunt in acest sens, iar Guvernul avanseaza o redeschidere…

- Spania, una dintre cele mai afectate țari din Europa de pandemie, inregistreaza un bilanț optimist in ultimele 24 de ore. Ministrul spaniol al Sanatații a anunțat zero decese, dar și noua scadere a numarului de cazuri confirmate, relateaza Reuters. In total, in ultimele 24 de ore, Spania a inregistrat…

- Turistii straini isi pot face rezervari pentru vacante in Spania incepand din iulie, in conditiile in care carantina de doua saptamani impusa in prezent pentru calatorii din alte tari va fi probabil suspendata pana atunci, a anuntat luni ministrul turismului spaniol, Reyes Maroto, informeaza Reuters.…