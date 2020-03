Stiri pe aceeasi tema

- Cand se va lua decizia la nivel european sa interzicem transportul interjudetean, intrajudetean si transportul in regim de taxi, si in urma unor consultari atat cu toate autoritatile statului roman, cat si la solicitarea industriei de transport, „este posibil sa luam si o astfel de decizie”, a declarat,…

- CARAȘ-SEVERIN – Reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” Timișoara, unde, in momentul de fața, 75 la suta dintre pacienți cu COVID-19 care sunt internați sunt din alte județe, au trimis documente catre autoritați (Direcții de Sanatate Publica, Ministerul Sanatații și Prefectura Timiș)…

- Ministrul apararii naționale, Nicolae Ciuca, a aprobat solicitarea venita din partea Departamentului pentru Situații de Urgența de a sprijini cu personal militar medical procedura de triaj epidemiologic de la punctele de trecere a frontierei de la granița de sud, vest și nord-vest a Romaniei. Echipe…

- Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Horațiu Moldovan, a facut, duminica, precizari despre noile reguli privind evenimentele din Romania la care participa sub 1000 de persoane, din cauza coronavirusului, dupa ce Raed Arafat a anuntat ca evenimentele publice si private de peste 1000 de persoane…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a postat marți, pe Facebook, mai multe fotografii , despre care spune ca au fost facute la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti. In imagini se vede cum sangele din salile de operatie este aruncat in chiuvete si ajunge in sistemul de canalizare. Ungureanu mai spune…

