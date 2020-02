Se finalizează legitimările Luni este ultima zi in care cluburile din esalonul secund mai pot opera transferuri in cadrul perioadei de iarna care a fost stabilita prin decizia Comitetului Executiv din data de 4 iunie 2018. Data de 17 februarie este ziua la finalul careia se va inchide perioada de transferuri de iarna din Romania la nivelul competitiilor de seniori si juniori organizate de Federatia Romana de Fotbal. Petrolul Ploiesti i-a legitimat deja pe Roige (GIF Sundvall), Pierce (AFC Botosani), Nitescu (Petrosport), Vajushi (Teuta Durres), plus Andrei Rauța și Ekollo, aceștia doi din urma anunțați oficial drept ”semnați”… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

