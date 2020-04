Se filmeaza sequel la Call Me By Your Name

Se filmeaza sequel la Call Me By Your Name Fanii filmului Call Me By Your Name, lansat in anul 2017, au astazi parte de o veste foarte buna. Se filmeaza un sequel in care vor juca Timothee Chalamet si Armie Hammer. Vestea a fost confirmata de regizorul Luca Guadagnino. Acesta a regizat primul film si va semna regia si la partea a doua. Povestea filmului este inspirata de cartea cu acelasi nume lansata in 2007 de autorul american Andre Aciman. Actiunea se desfasoara in Italia anilor 80 si spune povestea relatiei dintre Elio Perlman si Oliver. Scriitorul Andre Aciman a lansat intre timp o a doua…