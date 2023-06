INVITATIE… Unul dintre cele mai cunoscute cluburi de dans sportiv din tara deschide o filiala la Vaslui. Este vorba despre Dance Energy Iasi, o adevarata pepiniera de campioni. Cursurile vor avea loc in sala de dans de pe strada Podul Inalt, nr. 4, vizavi de Restaurantul VHD, iar inscrierile au inceput deja. Vor fi grupe […] Articolul Se deschide un club de dans sportiv in Vaslui. Cursantii vor fi antrenati de campioni europeni apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .