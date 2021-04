Școala online a reprezentat o provocare pentru unii profesori, care au fost nevoiți sa foloseasca tehnologia pentru a le preda elevilor. In sprijinul acestora vine Primaria Sectorului 5, care promite dascalilor din Sectorul 5 al Capitalei vouchere educaționale in valoare de 1.000 de lei pentru a participa la cursuri de dezvoltare a competențelor digitale. Consiliul […] The post Se dau bani in plus pentru profesori, sub forma de vouchere. Cine primește 1.000 lei first appeared on Ziarul National .