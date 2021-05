Stiri pe aceeasi tema

- Korodi Attila, a declarat azi ca a solicitat autoritatilor competente sa gaseasca o solutie, astfel incat sa poata participa la procesiunea de Rusaliile Catolice, de la Sumuleu Ciuc, si pelerini din tara, cu respectarea unor conditii stricte. La randul sau, sefa Directiei de Sanatate Publica Harghita,…

- Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a solicitat autoritatilor competente sa gaseasca o solutie, astfel incat sa poata participa la procesiunea de Rusaliile Catolice, de la Sumuleu Ciuc, si pelerini din tara, cu respectarea unor conditii stricte, informeaza Agerpres . Evenimentul este…

- Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca a solicitat autoritatilor competente sa gaseasca o solutie, astfel incat sa poata participa la procesiunea de Rusaliile Catolice, de la Sumuleu Ciuc, si pelerini din tara, cu respectarea unor conditii stricte.…

- Autoritatile croate au lansat vineri o campanie guvernamentala, in valoare de mai multe milioane de euro, care are drept obiectiv vaccinarea a aproximativ 80.000 de lucratori din sectorul turismului in saptamanile urmatoare precum si oferirea de teste antigen subventionate turistilor, transmite Reuters.…

- Autoritațile ungare au anunțat o relaxare a masurilor restrictive incepand din luna aprilie, dupa ce un procent semnificativ din populația țarii va fi imunizata impotriva Covid-19. Ungaria intenționeaza sa inceapa revenirea la normalitate in cateva zile. Conform Euractiv, aceasta ar reprezenta o prima…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, le propune autoritațile din București organizarea unui concert experiment la Cluj, dupa modelul celor din Barcelona. In Barcelona, 5.000 de participanți au participat la un eveniment experimental pentru a verifica daca riscul de infectare cu Covid-19 este…

- Schiorul care a murit, duminica, pe o partie din Baile Harghita, in urma unui stop cardio-respirator, este Kalman Denes, consilier local UDMR la Miercurea Ciuc. Citește și: Florin Cițu: Interzicerea cumulului pensie - salariu de la stat NU va bloca niciu domeniu Primarul municipiului…

- Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a anuntat, miercuri, demararea unui program de achizitii de terenuri si imobile, care vor fi folosite pentru diverse programe si investitii. Intr-o conferinta de presa, primarul Korodi Attila a enumerat mai multe proiecte ale Municipalitatii pentru…