- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a avut vineri o intrevedere cu Mariya Gabriel, comisar european pentru inovare si cercetare. Cei doi demnitari au discutat despre oportunitatile de a genera inovare europeana si romaneasca, provocarile antreprenorilor si cum putem…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat, marti, ca institutia pe care o reprezinta va infiinta un hub national in domeniul inteligentei artificiale. El a declarat, cu prilejul participarii sale la un eveniment despre inteligenta artificiala, care a avut loc, marti,…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a anuntat ca Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o Hotarare referitoare la Planul National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare 2022-2027, care operationalizeaza Strategia Nationala de Cercetare, Inovare, Specializare inteligenta.…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat vineri ca proiectul laserului de la Magurele avanseaza, iar aceasta infrastructura este deschisa cercetatorilor consortiului ELI-ERIC. “Proiectul Laserului de la Magurele avanseaza. Este important ca pentru prima data in…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat miercuri, la Oradea, ca se are in vedere sustinerea start-up-urilor din tara prin doua parghii - o noua lege a societatilor comerciale, care ar putea fi gata pana la jumatatea anului viitor, si sustinerea financiara prin…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat la TVR ca Romania este in plin proces de digitalizare ca și ca se lucreaza la un proiect care va fi gata intr-un an de zile, prin care cetațenii se vor putea autentifica in relațiile cu orice serviciu

- Diferenta dintre un politician si un lider este ca primul se gandeste la urmatoarele alegeri, in timp ce al doilea la urmatoarele generatii, iar astazi vedem cum Posta Romana priveste spre viitor, a declarat, marti, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, cu ocazia inaugurarii…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Sebastian Burduja, a anuntat miercuri ca procedurile privind ocuparea posturilor de conducere la Societatea Nationala de Radiocomunicatii (SNR) si la Posta Romana, in baza Ordonantei 109 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, vor…