- Leasingul este clasificat in doua categorii, conform legii: leasing financiar si leasing operational, iar contractul de leasing este incheiat pe o perioada de minim 12 luni. Si totusi, ce e leasingul si cand este util ? Acesta este un proces prin care un utilizator are dreptul de a folosi un bun care…

- Vremea va fi oscilanta pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, cu perioade in care valorile termice maxime vor ajunge chiar si la 30 de grade Celsius, dar si intervale in care temperaturile nu vor mai depasi 25 de grade si va ploua, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata…

- Incepand de anul trecut, mai precis de la 1 noiembrie 2021, acest ajutor din partea statului se acorda in baza unei noi legi. Este vorba despre Legea consumatorului vulnerabil, care reglementeaza acordarea ajutorului de incalzire pentru sezonul rece, adica pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 31 martie…

- Incepand cu 1 noiembrie 2021, ajutorul lunar pentru incalzirea locuinței in sezonul rece se acorda in acord cu prevederile unei noi legi, respectiv Legea consumatorului vulnerabil. Pentru a putea primi ajutorul pentru incalzire in perioada cuprinsa intre 1 noiembrie 2022 și 31 martie 2023, romanii trebuie…

- Cat costa o succesiune in 2022. Dupa moartea unei persoane, rudele acesteia pot prelua bunurile defunctului dupa anumite reguli. Daca cel care a decedat nu a facut un testament, succesiunea este singura forma legala prin care succesorii pot imparți averea. Proximitatea rudeniei se stabilește in ordine,…

- Ultima disputa pe tema scumpirilor din energie a avut darul de a clarifica situatia din ultima perioada in ceea ce priveste implementarea corespunzatoare a masurilor care au dus la aceste situatii. De altfel, reprezentantii PSD au aratat ca problemele au aparut in perioada vechii guvernari, probleme…

- Școala de Arte din cadrul Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș incepe un nou an in data de 3 octombrie, cu o bogata oferta de specializari: muzica, dans, arte vizuale, cultul vocii și instrumente muzicale, design contemporan, meșteșuguri precum olaritul sau cioplitul lemnului, care ofera…

- In perioada ce urmeaza, mai exact 4-11 iulie, absolvenții de clasa a VIII-a, alaturi de parinți și diriginți, vor completa fișele de inscriere la liceu. Principalul criteriu este media pe care au obținut-o elevii la evaluarea naționala și media generala din cei patru ani de studii din ciclul gimnazial.…