Se anunță o toamnă agitată printre virușii COVID: valul 4, doza3. Ce spun specialiștii ieșeni Medicii infectionisti ieseni si autoritatile medicale locale sunt tot mai ingrijorate in legatura cu modul in care evolueaza pandemia, dupa acalmia din ultimele lun. Practic, o statistica realizata pe iulie - august arata ca toti indicatorii negativi s-au dublat: de la numar de infectii la cazuri grave si decese. Mai rau, varianta Delta afecteaza acum mai mult tinerii. Dupa 5 luni, a aparut un mic pacient cu Covid si la Spitalul de Copii, la ATI. „Evolutiile arata ca deja suntem in valul 4. Si ca tendinta este de crestere rapida", spune chiar seful DSP. De altfel, si spitalele iau deja masuri… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Carmen Dorobaț, de la Spitalul de Boli Infectioase “Sfanta Parascheva” din Iasi, a atras atenția ca tinerii și copiii infectați cu varianta Delta pot face forme mai grave de COVID-19, mai ales ca puțini dintre ei sunt vaccinați.„Inceputul așa a fost, la pacienți cu varste de peste 50-60 ani,…

- Pana pe 15 august au fost confirmate 2.088 cazuri COVID care provoaca ingrijorare, dintre care 359 cu tulpina Delta, anunta Institutul National de Sanatate Publica. Numarul deceselor provocate de varianta Delta a ajuns la 21, dintre care 2 sunt la persoane vaccinate cu schema completa. INSP precizeaza…

- Romania e sub amenințarea valului 4 al crizei de COVID, anunțat deopotriva de specialiști și autoritați și alimentat de varianta Delta a coronavirusului, care e deja dominanta in Europa. In acest context, patru medici, toți implicați in lupta cu pandemia inca din martie anul trecut, trag un semnal de…

- Un barbat de 70 de ani din Pascani, care s-a vaccinat la inceputul anului, este internat cu COVID-19 la Terapie Intensiva in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. In cazul acestuia a fost confirmata tulpina Delta. Tot in Terapie Intensiva se afla alti patru pacienti cu COVID-19. Trei dintre…

- Directorul DSP Iasi, Vasile Cepoi, a declarat, astazi, ca au fost alertate organele Ministerului de Interne deoarece zeci de persoane, multe provenind din Marea Britanie, au prezentat documente false privind vaccinarea anti Covid-19. In judetul Iasi, au fost deschise dosare penale in aceste cazuri.…

- Ministrul thailandez al sanatatii, Anutin Charnvirakul, a anuntat luni ca personalul sanitar va primi a treia doza de vaccin anti-Covid pentru a ameliora protectia impotriva noilor variante ale coronavirusului, relateaza EFE. Medicii si asistentii thailandezi din prima linie de combatere a pandemiei…

- Intr-un comunicat comun, cele doua agenții au subliniat ca autoritațile sunt pregatite pentru dozele de rapel ”daca și cand știința demonstreaza ca sunt necesare”. Persoanele care s-au imunizat complet sunt protejate de variantele coronavirusului, inclusiv de Delta, descoperita prima data in India,…

- Noua mutație a Coronavirusului devine din ce in ce mai ingrijoratoare pentru populație! In urma cu scurt timp a fost publicat un raport cu privire la evoluția mutației Delta pe urmatoarele luni. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a menționat ca exista riscul major ca in lunile…