Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul școlar general al județului Timiș, Marin Popescu, a precizat, luni, ca in cursul zilei de ieri (duminica – n.r. ) au fost transferate catre Inspectoratul Școlar in jur de 20.500 de teste antigen. „Inspectoratul Școlar le va transfera unitaților de invațamant, cu o remarca, spre acele unitați…

- Inspectorul școlar general Marin Popescu a precizat, luni, ca debutul semestrului doi al acestui an școlar este unul cu emoții pentru toata lumea. „Am vizitat cateva școli și a pastra masca pe fața e cu probleme. Chiar eu am facut cateva observații, erau copii de clasa I și, sigur, ei iși dau masca…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat miercuri ca adeverințele medicale primite de elevii cu vulnerabilitați la inceputul anului, in baza carora vor putea sa continue invațarea online, vor fi valabile și pentru inceputul semestrului al doilea, din 8 februarie. „Vom insista ca acele adeverințe…

- Parinții mai multor elevi de la Colegiul Național de Informatica ”Tudor Vianu” din Capitala au cerut in instanța ca liceul sa fie obligat sa constituie o comisie de ancheta disciplinara pentru ca reclamațiile lor legate de comportamentul a doi dintre profesori a ramas fara raspuns. Este vorba despre…

- Copiii care au contraindicații medicale, certificate medicale, vor putea sa continue procesul de invațare online și dupa data de 8 februarie, chiar daca ceilalți colegi se vor intoarce in banci, la școala, a declarat, la Digi24, ministrul educației, Sorin Cimpeanu. Acestor elevi li s-ar putea adauga…

- Agitație in mediul educațional timișean, dupa ce inspectorul școlar general al Timișului, Marin Popescu, ar fi propus schimbarea directorului de la Dumbravița, Adrian Nicola, in ședința de Consiliu de Administrație al ISJ. Se așteapta un protest al parinților și profesorilor.

- Decizia Guvernului Romaniei de a comuta invațamantul fața in fața in sistemul online cel puțin pentru o luna, in ideea diminuarii... The post Ce inseamna școala online pentru elevi, profesori și parinți? appeared first on Renasterea banateana .

- Elevi din 174 de unitati de invatamant din judetul Constanta nu detin dispozitive electronice pentru desfasurarea orelor online. Inspectorul scolar general, Sorin Mihai, spune ca Inspectoratul Scolar Judetean Constanta va scrie cereri de finantare pentru trei unitati de invatamant, toate celelalte transmitandu…