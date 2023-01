Scumpa noastră scumpă autostradă Ploiești-Brașov Procedurile pentru proiectarea și construcția autostrazii prin munți, Ploiești-Brașov, bat pasul pe loc pentru ca prețul estimat pentru realizarea acestei șosele rapide este dublu fața de cat considera Ministerul Transporturilor. Instituția condusa de Sorin Grindeanu susține ca cele 5 variante de traseu propuse in studiul de fezabilitate completat și revizuit de prestatorul Consistrans SRL, nu sunt fezabile la prețul estimat de 8,5-9,2 miliarde de euro, fara TVA, și spune ca este interesat de o varianta care nu depașește 4 miliarde de euro, conform unui document semnat de ministrul Transporturilor.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

