- Școala Generala 25 va avea o noua sala de sport, dar și un nou teren de sport cu pista de alergare. Lucrarile la unitatea școlara din zona Calea Martirilor sunt in curs, de curand a sosit pe șantier structura metalica a viitoarei sali de sport, iar finalizarea lucrarilor ar urma sa aiba loc in toamna…

- Astazi, 14 noiembrie, a fost publicat pe platforma de achiziții publice anunțul pentru lucrarile de transformare a fostei gradini zoologice intr-o gradina publica emblematica, care va purta numele fondatorului și edilului pietrean Nicu Albu. Termenul de depunere a ofertelor este 6 decembrie 2022. Durata…

- Un nou proiect depus de Primaria Rașnov spre finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliența a fost aprobat astazi de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA). Proiectul care a primit finanțare nerambursabila se refera la renovarea energetica moderata a…

- Spitalul Clinic Municipal „Sfinta Treime”, din str. Alecu Russo, 11/1 are curte noua. Proiectul de reabilitare a inclus instalarea bordurilor, pavarea aleilor, instalarea sistemului de iluminat, a mobilierului urban, precum și amenajarea spațiului verde. Aici isi pot petrece timpul liber atit pacientii…

- Suedia este gata sa ia in considerare instalarea de arme nucleare pe teritoriul sau, dupa ce va deveni membra a Aliantei nord-atlantice, a afirmat marti noul premier suedez Ulf Kristersson, alaturi de omoloaga sa finlandeza Sanna Marin, relateaza AFP.

- In perioada 17 octombrie -19 decembrie 2022, pe Drumul Național 1 E60, Km 94+650, intersecție cu DJ 101R, Km 16+635, in localitatea Cornu, se va amenaja o intersecție cu sens giratoriu, astfel ca in zona vor fi instituite restricții de circulație, a informat, ieri, IPJ Prahova. Lucrarile vor fi semnalizate…

- In aceasta perioada, s-au finalizat verificarile din acest an asupra modului in care s-au comportat lucrarile de aparare impotriva inundațiilor produse de cursuri de apa și ape interne. Incepand cu luna septembrie, s-au desfașurat verificari atat pe teritoriul Ungariei, cat și teritoriul Romaniei. Prin…