Scrisoare de dragoste pentru voi Lucian Avramescu Muțenia mea m-a transformat intr-un individ epistolar, impins din spate de melancolii vechi care nu gasesc alt urdiniș sa iasa ca albinele la soare și sa se exprime in lumea normala. Chiar daca iau in ras, pentru a ma incuraja, aceasta moarte parțiala, ea doare adanc. Dacii se aruncau in sulițe zambind, pentru a nu se prezenta la Zamolxis, numele de botez al Dumnezeului strabunilor noștri cei mai dintai, cu fețe acre, de muratura, dar nu-s convins ca lumina de pe chip ramanea intreaga dupa ce ficații le erau perforați de fierul ascuțit. Azi, facand ochi ca pisoii, mai devreme,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

