Scriitorul si profesorul islamist Tariq Ramadan, acuzat în al cincilea dosar de viol Cunoscutul profesor si sciitor islamist elvețian Tariq Ramadan, deja urmarit penal pentru violarea a patru femei, a fost pus sub acuzare joi, de data aceasta pentru violuri care dateaza din 2013-2014 denunțate de una dintre primii sai acuzatori, Mounia Rabbouj, potrivit AFP.

Acuzarea fusese solicitata în primavara anului 2018 de catre parchetul de la Paris, dar judecatorii își suspendasera pâna acum decizia cu privire la cazul acestei fete care activa ca escorta. Marturia sa din acea vreme l-a determinat pe Tariq Ramadan, pe atunci reținut, sa recunoasca pentru prima data… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

