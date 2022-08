Stiri pe aceeasi tema

- Astazi am fost invitatul domnului primar Grigore Dan Relu la un frumos eveniment, organizat pentru prima data, cu ocazia aniversarii comunei #Valeni . Am participat cu mare drag, alaturi de colegii mei de la Ruginoasa, domnul primar Grigoras Miluc si domnul viceprimar, Costel Asaftei, de bunul meu prieten,…

- Dupa o scrisoare a fostului director economic, transmisa tuturor secțiilor din spital (!?!) de pe calculatorul din spital, un adevarat indemn la protest, angajații de la TESA ai spitalului din Targu-Neamț, plus medici afectați de schimbarilor precum Florin Apostoae și Mihaela Antohi, au ieșit la din…

- Un autoturism s-a rasturnat intr-o rapa, luni, 1 august, in comuna Poiana Teiului. Soferul a fost descarcerat de pompieri si transportat la spital. “La ora 13:01, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier in comuna Poiana Teiului. Un autoturism, in care se afla doar conducatorul…

- ■ au fost aplicate 1.227 de sanctiuni contraventionale, iar 139 de nemteni, din care 68 de vitezomani, au ramas fara permis ■ circa o treime dintre sanctiuni au fost pentru viteza, iar in 75 de cazuri au fost amendati biciclisti ■ Timp de o saptamina, in perioada 4 – 10 iulie 2022, politistii Serviciului…

- Politia Municipiul Alba Iulia a organizat o actiune cu efective suplimentare in municipiu si pe raza localitatilor rurale arondate, cu scopul cresterii gradului de siguranta publica. Au fost controlate 117 autovehicule si au fost aplicate 72 de sancțiuni contraventionale. Luni, 27 iunie 2022, Politia…

- Festival de tradiție intr-o comuna timișeana Sunt așteptați copiii talentați. Se anunța un mare eveniment, sambata, la Chevereșu Mare. Festivalul-concurs ”Viorica Ghercea” a ajuns la cea de-a patra ediție, intrand deja in tradiția locului, mai ales dupa interesul starnit in anii trecuți.

- FOTO: „Via Severus”, traseu turistic tematic care urmeaza drumul roman ce unea orașul Zlatna de comuna Bucium Asociația de Turism și Ecologie Trascau Corp din Zlatna, in colaborare cu asociația Baia Domnilor din Bucium a inceput recent o acțiune pentru marcarea unui traseu care recreaza drumul roman…