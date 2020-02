Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a trimis catre Inspectoratele Școlare Județene o adresa prin care a recomandat ca activitațile planificate in cadrul Saptamanii „Școala altfel” sa se desfașoare in incinta școlilor, pentru a evita “riscul apariției unor cazuri de imbolnaviri.” Instituția le-a cerut școlilor și sa…

- Programe after school platite de parinții ai caror elevi raman dupa orele de curs la școala, aceasta este noua propunere pentru Legea Educației. Concret, Ministerul Educației vrea ca astfel de activitați sa-i implice pe profesorii de la clase, iar aceștia sa fie platiți din banii parinților.

- Ministerul Educatiei a transmis o nota catre Inspectoratele Scolare Judetene cu masurile obligatorii pe care unitatile de invatamant trebuie sa le aplice pentru prevenirea imbolnavirilor in colectivitatile de prescolari si elevi.Conform notei, unitatile de invatamant trebuie sa realizeze, zilnic, ...

- Ziarul Unirea Legea antibullying, in dezbatere: Ce acțiuni vor fi considerate, la școala, violența psihologica Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) a pus acum in dezbatere publica și normele de aplicare a Legii bullyingului, aducand astfel o serie de clarificari asupra formelor pe care le poate…

- Scandalul provocat de comasarea școlilor „Ion Creanga” cu „Gen. Grigore Baștan” a ajuns pe masa noului ministru al Educației, Monica Anisie. Ieri, pe adresa Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Buzau a sosit ordinul prin care Ministerul Educației cere suspendarea comasarii pana la finalizarea procesului…

- Structura anului școlar 2020-2021 a fost pusa in dezbatere de Ministerul Educației. Cand va incepe anul școlar in 2020 și ce schimbari ar putea fi introduse? Anul școlar 2020-2021 va debuta pe 14 septembrie 2020, iar cele 34 de saptamani de școala propuse oficial de Ministerul Educației vor face din…

- Problema cantinei-restaurant care urmeaza sa se construiasca in curtea școlii ”Vasile Goldiș” din Alba Iulia, s-a mutat in instanța. Instituția de invațamant a dat in judecata Primaria Municipiului și Consiliul Local Alba Iulia și cere anularea hotararilor care permit construcția cladirii. Daca in mai…

- Ionuț Andrei Cocirlau este in anul trei la Facultatea de Drept din Sibiu și de cand era elev s-a luptat singur in instanța cu liceul din Draganești-Olt. Pentru ca și-a cerut drepturile, i s-a scazut nota la purtare și a fost mutat disciplinar. Curtea de Apel Craiova s-a pronunțat definitiv: trebuie…