Lucrarile de reabilitare a Școlii Gimnaziale nr. 1 din Bistrița, un proiect in valoare de circa 4 milioane euro, avanseaza in ritm alert. La aproximativ o luna de la deschiderea șantierului, unitatea de invațamant e de nerecunoscut. Potrivit viceprimarul municipiului Bistrița, Cristian Niculae, pana acum s-a finalizat demolarea vechilor ateliere ale școlii și se fac pregatiri in zona in care va fi ridicata o noua sala de sport. ”In noul spațiu, in zona demisolului va fi sala de sport noua, iar deasupra la nivel de parter va fi un teren sintetic de sport. Sala veche de sport va fi modernizata iar…