- EDUCATIV… Anul acesta, la Scoala Gimnaziala ,,Mihail Sadoveanu’’ din Husi, “Scoala Altfel” s-a desfasurat in perioada 16 – 20 aprilie. Ȋn acest interval, elevii si profesorii au fost implicati in activitati extrascolare foarte interesante. Au fost in vama Albita, au fost la Barlad, unde au vizitat cele…

- CONSECVENTI Pentru a patra oara consecutiv, Scoala Gimnaziala „Manolache Costache Epurean” din Barlad a castigat faza zonala la rugby-tag. Concursul a avut loc pe 21 aprilie, la Barlad, adversari fiind echipe din cele sase judete ale Moldovei: Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Bacau si Vaslui. Elevii…

- RECUNOSTINTA… “Pe-al nostru steag e scris Unire”! Acesta a fost numele unei activitati emotionante, pe care elevii Scolii “Mihail Sadoveanu” au prezentat-o ieri, la Biblioteca Municipala “Mihai Ralea” din municipiul Husi. Evenimentul a pus in evidenta, atat informatiile istorice care au marcat soarta…

- Școala ”Mihail Sadoveanu” Vaslui și Școala Gimnaziala nr. 1 Zorleni se vor lupta pentru titlul județean la Olimpiada Gimnaziilor la handbal baieți. Școala ”Mihail Sadoveanu” Vaslui (prof. Cristi Enache) a caștigat faza județeana a Olimpiadei Gimnaziilor la handbal urban, trecand de Școala ”George Tutoveanu”…

- Pentru a acoperi toate solicitarile de inscriere pentru elevii care locuiesc in zona Florilor, Primaria Brasov a lansat, luni, licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor de mansardare a Scolii Gimnaziale nr. 19. Obiectivul acestei proceduri este ca, prin mansardarea cladirii, sa se creeze spatii…

- Cinci scoli vor lua parte la cea de-a doua editie a proiectului educational “Cool sa fii cool-t”, derulat de catre Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau. Evenimentul din acest an are ca tema “Familia in perioada comunista” si isi propune apropierea tinerilor de valorile patrimoniale. Elevii de la…

- Elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale „Prof. Mihai Simbotin” Cirligele au celebrat „Ziua Internaționala a Cititului Impreuna”, eveniment global marcat de milioane de oameni in peste 100 de țari, organizat de catre Lit World. Apelul lansat de Asociația ,,Citim Impreuna Romania”, inițiatoarea…

- Sambata, 27 ianuarie, la Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu” din Husi s–a desfasurat Olimpiada locala de limbi moderne. La proba de limba engleza, la clasa a V-a, s-a acordat un singur premiu I care a ajuns la elevul David Gaina, de la Scoala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu” Husi, si un singur premiu II,…